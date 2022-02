Emploi : le décret sur le Contrat d'engagement jeune publié au Journal officiel

Un pas de plus vers l'entrée en vigueur de l'une des dernières réformes sociales du quinquennat. Le décret sur le Contrat d'engagement jeune (CEJ) est paru au Journal officiel, samedi 19 février, avant le début, au 1er mars, de cette mesure visant à ramener vers la formation et l'emploi 400 000 jeunes par an.

Le CEJ, qui prend le relais de la Garantie jeunes, s'adresse aux 16-25 ans (29 ans en cas de handicap) qui ne sont "ni en emploi, ni en études, ni en formation" et souvent hors des radars des institutions. Il ouvre droit à une allocation mensuelle maximale de 500 euros s'ils respectent leurs obligations.

"Le texte entre en vigueur le 1er mars 2022, à l'exception des dispositions relatives à la revalorisation de l'allocation versée au titre du Contrat d'engagement jeune qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023", précise le décret du 18 février. Le versement de l'allocation "peut être supprimé, tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son Contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre", souligne encore le texte.

Selon l'Insee, le taux des 15-29 ans "ni en emploi, ni en études, ni en formation" était de 12,2% au troisième trimestre 2021, soit près de 1,5 million de personnes.