Formation professionnelle : l'exemple belge

Informaticiens, logisticiens ou consultants, en Belgique, ils suivent des cours de gestion de projet, un samedi par mois. Dans le pays, 54% des salariés profitent au moins une fois par an d'une formation financée par leur employeur. La Belgique est ainsi l'un des meilleurs élèves européens en la matière. "Si on stagne, on s'ennuie et si on s'ennuie, on part. L'entreprise a bien compris ce principe et offre des formations qui permettent l'évolution de l'employé", estime Paul Huguet, participant à la formation.

Des formations variées

Dans une chaine de restauration rapide, par exemple, chaque mois, caissiers comme cadres peuvent suivre des cours de sécurité sanitaire ou de management, mais aussi des stages de théâtre ou de secourisme. Cette entreprise consacre 2.8% de sa masse salariale dans la formation professionnelle continue, c'est presque trois fois plus que dans une PME française.

Le JT

Les autres sujets du JT