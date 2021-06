Attractivité : la France en haut du podium en Europe

A. Girault-Carlier, C. Arnold, R. Massini, F. Dumont

La France reste le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. C'est ce que révèle le baromètre de l'un des plus importants cabinets d'audit financier. Exemple en Alsace.

Plus de chaînes de production, des emplois, des extensions de sites... La France reste le pays européen le plus attractif en termes d'investissements étrangers. Cette usine à Strasbourg (Alsace) bénéficie depuis peu de machines flambant neuves. "Il y a un an, le bâtiment était vide, tout ça s'est construit en l'espace de trois mois", raconte Christophe Weibel, responsable du site de production chez Dräger à Obernai (Bas-Rhin). Pour pouvoir produire 300 000 masques professionnels par jour, cette entreprise allemande installée en Alsace a embauché 150 personnes.



Des aides de l'Etat

Avec 985 projets d'investissements étrangers en 2020, la France est devant le Royaume-Uni et l'Allemagne en termes d'attractivité. Les aides du gouvernement ne sont pas pour rien dans ces résultats. "Il y avait plusieurs pays en compétition, explique le directeur de l'usine. Avec le soutien et l'aide du gouvernement, la France a été choisie."