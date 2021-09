Politique : le gouvernement annonce un financement de 400 millions d'euros pour le grand âge

Lors de son déplacement en Saône-et-Loire, Jean Castex a déclaré que l'exécutif prévoyait de débloquer 240 millions d'euros pour les services d'aide à domicile. "Ce tarif plancher sera fixé à 22 euros par heure d'intervention dès 2022, pour réparer une iniquité forte entre les territoires", expliquait ainsi le Premier ministre. En plus de ce tarif plancher, les services d'aide à domicile pourront prétendre à un financement complémentaire de trois euros par heures s'ils s'engagent dans une démarche qualité en assurant des prestations le soir et le week-end. Au total, 400 millions d'euros seront débloqués en 2022 en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie.

"Un besoin de 300 000 emplois dans la branche de la dépendance et des aides à domicile"





"Il y a un grand manque dans cette loi "grand âge" selon moi. Promise par le chef de l'État en 2018, il annonçait même que cette loi serait effective en 2019. Le gouvernement augmente les aides à domicile et annonce 10 000 soignants en plus dans les EHPAD, mais certaines fédérations et associations du secteur parlent d'un besoin de 300 000 emplois dans cette branche de la dépendance et des aides à domicile", explique Serge Cimino, journaliste au service politique de France Télévisions.