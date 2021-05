La précarité aggravée par la crise sanitaire

Depuis l’arrivée du Covid-19, précarité et pauvreté sont en hausse. "Avec le Covid-19, on se retrouve sans rien", témoigne une jeune femme. Le Secours populaire compte 45% de bénéficiaires en plus. Les Restos du cœur, 30%. Même si la solidarité a fonctionné à plein, les jeunes sont spécialement touchés. Quatre jeunes sur dix déclarent avoir perdu des revenus et trouver un job étudiant est quasiment devenu mission impossible.

"La réponse gouvernementale n’a pas été à la hauteur"

"La réponse gouvernementale n’a pas été à la hauteur. Les associations demandent depuis des mois l’ouverture du RSA pour les 18-25 ans", explique Florent Guéguen, directeur de la fédération des acteurs de la solidarité. Certains dispositifs d’urgence comme le chômage partiel ont préservé beaucoup d’emploi, mais la France compte désormais deux millions de bénéficiaires du RSA. La crise sanitaire a durablement fragilisé les plus précaires.