Guerre en Ukraine : les Marseillais se pressent pour faire des dons de produits de première nécessité, "on ne peut pas rester insensible"

La solidarité envers le peuple ukrainien s'organise à Marseille. Depuis lundi et pendant toute la semaine, les Marseillais peuvent déposer dentifrice, savon et autres produits de première nécessité à la salle des fêtes sur le Vieux-Port.

La mairie de Marseille lance une campagne de dons pour venir en aide aux Ukrainiens. Les Marseillais défilent à la salle des fêtes du Vieux-Port pour déposer des produits de première nécessité de 9 heures à 19 heures. La collecte a débuté lundi 28 février et doit durer jusqu'à samedi.

>> Guerre en Ukraine : les dernières informations à retrouver dans notre Direct

Le flot de donateurs est ininterrompu depuis l'ouverture et comme souvent à Marseille, les marins pompiers sont chargés de l'organisation. Les produits amenés par les habitants sont répartis par catégories et mis au fur et à mesure dans des cartons.

Les dons en faveur du peuple ukrainien commencent à arriver à l’Hôtel de Ville.

Une fois encore, les Marseillais démontrent leur solidarité envers celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Merci à toutes et à tous !#SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/GL07tN8O2b — Benoît Payan (@BenoitPayan) February 28, 2022

"un acte de solidarité"

"On est en train de vivre une période de l'histoire qui, disons le, est choquante", témoigne un Marseillais qui a apporté du savon, du dentifrice pour enfant et des croquettes pour chien. "La moindre des choses de ma part, en tout cas, c'était d'y prendre part en faisant preuve d'un acte de solidarité. C'est le minimum."

Peu de temps après, une dame apporte des vêtements, des piles, des bougies, et des peluches de ses petits-enfants. "C'est tout à fait normal. C'est tellement atroce. On ne peut pas rester insensible à ça !" Mais les vêtements ne sont pas gardés. Agnès, bénévole détachée sur l'opération, est un peu gênée de devoir renvoyer la grand mère avec son sac. "En fait, on ne veut pas tout", explique la bénévole. "Pour l'Ukraine, on n'a pas besoin de vêtements. On a besoin surtout de gel douche, de dentifrice, de produits d'hygiène, de produits de première nécessité." Elle se félicite néanmoins des nombreux dons faits depuis l'ouverture.

"Ils ont besoin de tout"

Le maire de Marseille Benoît Payan veut "montrer la solidarité des Marseillais et des Marseillaises avec le peuple ukrainien et avec notre sœur jumelle d'Odessa". "J'ai eu le maire d'Odessa ce matin. Ils ont besoin de tout", affirme le maire après avoir eu son homologue de la ville jumelée à Marseille dans la matinée. "Ils résistent. Ils sont courageux, ils se battent pour leur liberté, ils se battent pour leur pays."

"Cette nuit, ils ont préparé des cocktails molotov, ils se sont barricadés." Benoît Payan, maire de Marseille à franceinfo

"Ils sont inquiets parce qu'Odessa c'est un port et qu'il est très stratégique pour les Russes", ajoute Benoît Payan. "On a peur d'heure en heure que la Russie attaque Odessa, qu'elle attaque le port et la ville"."Mais ils sont prêts, ils résistent", assure le maire qui se dit admiratif de leur courage. Il rappelle qu'il y a encore quelques jours "ils vivaient comme nous" et aujourd'hui ils sont en guerre. Le maire se dit "très fier des Marseillaises et des Marseillais" car "ils se mobilisent pour la paix et pour l'humanité".

La mairie de Marseille n'acheminera pas les dons en Ukraine. Les produits suivront le canal qui sera mis en place par le ministère des Affaires étrangères.