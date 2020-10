En Gironde, les demandes d'aide alimentaire affluent face à la crise sanitaire

Les effets de la crise économique causée par les restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 se font sentir. Sur le terrain, les associations d'aide alimentaire constatent une hausse du nombre de personnes en situation de grande précarité qui viennent les voir.

"Toutes les semaines, on a des gens qui arrivent. C'est une, deux ou trois familles par semaine", constate Patrick Bassaler, membre du comité béglais du Secours populaire en Gironde. Ce bénévole a par exemple vu venir un homme qui travaillait dans l'aéronautique à Mérignac et a été licencié par son employeur pour cause de crise économique du secteur.

Les organismes d'aide alimentaire s'attendent à une hausse des demandes de 15 à 20% cet hiver. Pour faire face à cet afflux brutal du nombre de personnes dans le besoin, les associations espèrent que les Français qui le peuvent feront plus de dons alimentaires que les années précédentes.