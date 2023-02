DIRECT VIDEO - Pouvons-nous vraiment faire quelque chose contre les séismes ? Le débat du Talk franecinfo

Le 6 février, une série de violents tremblements de terre sont survenus dans le sud-est de la Turquie et dans le Nord de la Syrie. Le bilan de la catastrophe a dépassé les 21 000 morts, jeudi 9 février. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Lundi 6 février, à la frontière turco-syrienne, plus de 300 secousses sismiques se sont succédées d'après les données du Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM). Celles-ci ont notamment été provoquées par deux séismes à différentes profondeurs. Le bilan meurtrier s'élève depuis jeudi 9 février s'élève à plus de 21 000 morts. La Turquie est une des zones sismiques les plus actives du monde, alors, comment protéger les populations ?

Ludovic Pauchant reçoit Pascal Bernard, sismologue à l’Institut de Physique du Globe de Paris et Giacomo Parrinello, historien à Sciences Po. Pierre-Alain Nazé, ingénieur et ancien président du Comité scientifique et technique de l’AFPS (Association Françaises du Génie Parasismique) sera également dans le Talk, ainsi que Willy Moreau, à distance depuis Kahramanmaras, épicentre du second séisme.

De nombreux appels aux dons lancés

Le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ont été touchés lundi 6 février par de très violents tremblements de Terre faisant plus de 21 000 morts dans les deux pays. Les ONG et associations de secourisme international sont déjà sur place et les appels aux dons se multiplient.

La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé un appel aux dons de 70 millions d'euros. Les équipes de Médecin sans frontières notamment mobilisées en Syrie appellent également à la solidarité sur le site.

