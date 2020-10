Crise sanitaire : une aide insuffisante pour les plus pauvres ?

Le mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une aide destinée à soulager les plus précaires pendant la crise sanitaire. "Une aide mensuelle nous aiderait beaucoup : 150 euros, on les prend, on prend toujours. Cela va nous permettre d’avoir un mois qui sera meilleur, mais le mois suivant la galère reprendra", commente un bénéficiaire du RSA. Ils toucheront 150 euros, puis 100 euros supplémentaires par enfant pour les foyers. Les bénéficiaires des APL toucheront également 100 euros de plus, à partir du premier enfant.

Une aide insuffisante ?

Au cours des derniers mois, les femmes seules, les jeunes actifs, et les étudiants ont été particulièrement touchés par la crise. Pour beaucoup d’associations, l'aide du gouvernement est insuffisante pour contrer la vague de pauvreté. C’est le cas de la Fondation Abbé Pierre. Son délégué général, Christophe Robert, demandait ainsi "une augmentation de 100 euros du RSA par mois", et son ouverture "aux jeunes de moins de 25 ans".

Le JT

Les autres sujets du JT