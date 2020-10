Crise sanitaire : les plus pauvres auront droit à une aide

G. de Florival, N. Bidard, L. Demirdjian, C. Vignal, P. Caron, JM. Noel, C. Apiou

L'aide de 150 euros annoncée le 14 octobre par Emmanuel Macron est plutôt bien accueillie par les allocataires du RSA. "C'est mieux que rien. Ce n'est pas suffisant, mais si on a ça, quand même, ça peut aider", commente une femme dans un centre des Restos du Cœur. Dans les six prochaines semaines, chaque personne touchant le RSA recevra 150 euros, puis 100 euros supplémentaires par enfant. Les bénéficiaires des APL toucheront également 100 euros de plus, à partir du premier enfant.

Une aide insuffisante, selon certaines associations

Seulement, le nombre de demandeurs de l'aide alimentaire explose : il est en hausse de 45 % depuis le mois de mars 2020. "On tape dans les stocks qui n'étaient pas du tout faits pour accueillir autant de personnes", explique Murielle Dappe, responsable du centre des Restos du Cœur à Asnières (Hauts-de-Seine). Pour la Fondation Abbé Pierre, l'aide est insuffisante. Son délégué général, Christophe Robert, demandait en effet "une augmentation de 100 euros du RSA par mois", et son ouverture "aux jeunes de moins de 25 ans".

