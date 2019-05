Agriculture : comment la PAC a-t-elle changé la donne dans l'Union européenne ?

La politique agricole commune (PAC) est le plus gros poste de dépenses du budget de l'Union européenne (UE). Entrée en vigueur en 1962 afin d'aider les agriculteurs européens, elle a depuis beaucoup évolué, et aujourd'hui en France neuf exploitations sur dix touchent des subventions européennes. Michel Lerebour, aujourd'hui retraité, était céréalier et a connu les débuts de la PAC.

Le virage des années 80

"On était libre, on cultivait ce qu'on voulait. C'était un peu nos années bonheur parce qu'on n'avait personne pour nous dire 'faut faire ci, faut faire ça' (...) Et on avait des prix garantis", se rappelle-t-il. Des prix minimums, quel que soit le prix du marché. Une décision des six pays fondateurs de l'Europe en 1962. Les agriculteurs ont alors doublé les productions et gagné de l'argent jusque dans les années 80, quand l'offre est devenue supérieure à la demande. Depuis, les agriculteurs doivent surtout faire face aux ennuis.

