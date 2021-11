Afghanistan : le cri d'alarme de l'Unicef

"J'ai été à Herat et à Kandahar (Afghanistan) avec l'Unicef et j'ai vu la misère humaine extrême qu'il y a dans les hôpitaux et les centres de santé. J'ai vu, à plusieurs reprises, des enfants quasiment mourir en face de moi. Je suis là pour témoigner de la souffrance de ce peuple et pour mobiliser l'ensemble de l'assistance internationale", affirme Hervé Ludovic De Lys. "Cette crise a quelque chose de particulier dans le sens où elle représente l'épreuve pour démontrer que la solidarité internationale existe réellement", poursuit-il.

Appel au don

"Nous avons besoin de sommes équivalentes à celles du Programme alimentaire mondial (Pam) : 220 millions de dollars par mois. La situation nutritionnelle des enfants est désastreuse", insiste le représentant de l'Unicef en Afghanistan. "Les donateurs institutionnels craignent que l'aide humanitaire aille au régime des talibans, mais nous avons les mécanismes pour nous assurer que l'aide va vraiment aux populations qui en ont besoin. L'hiver afghan est là et il faut au moins une aide pour les six mois qui viennent", martèle Hervé Ludovic De Lys, qui appelle également à la solidarité individuelle via le site de l'Unicef. Tous les dons sont importants pour sauver une vie".