INFO FRANCEINFO. Le nombre de plaintes à la consommation a baissé de plus de 10% sur un an

Les consommateurs français se sont moins plaints en 2019 qu'en 2018. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enregistré 13% de réclamations en moins l'an dernier par rapport à 2018. C'est ce que révèle franceinfo lundi 27 juillet.

Cette tendance est surtout marquée pour les services de téléphonie mobile. Ils ont fait l'objet de 4 700 réclamations l'an passé auprès de la DGCCRF, soit presqu'un millier de moins en un an (-976). En ce qui concerne les services d'installation, d'entretien ou de dépannage à domicile, ce sont 632 réclamations de moins qui ont été enregistrées. La baisse est de 641 plaintes en moins pour les services d'assistance.

Les consommateurs encore trop mal informés

La DGCCRF précise qu'un quart des plaintes concerne l'information générale du consommateur (14 304), comme les pratiques commerciales trompeuses. Une autre part importante des réclamations (7 714) vise les règles particulières à certains contrats, comme la vente à distance et le démarchage à domicile ou téléphonique. Dans le détail, 3 060 plaintes visent le secteur des transports, 2 786 les assurances, 2 607 l'eau, l'énergie et l'assainissement. Le secteur du tourisme a fait l'objet de 2 526 réclamations et celui des banques et de la finance 1 727.

Les contrôles sur les marchandises ou les aliments font également partie des missions de la DGCCRF. Elle doit identifier ceux qui ne respectent pas les normes, sanitaires ou de sécurité. Cela a représenté 318 000 résultats d'analyse en laboratoire en 2019. Au palmarès des produits alimentaires non conformes, on trouve les charcuteries et les pâtisseries en tête, devant le miel, le vin ou l'huile d'olive. Du côté des objets, les fraudes concernent essentiellement les jouets et les peluches, très loin devant les produits de nettoyage ou les cosmétiques.

En 2019, presque 100 000 entreprises (99 500) et 15 000 sites internet ont été contrôlés par la DGCCRF.