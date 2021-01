Électricité : vers une possible nouvelle hausse des tarifs d'EDF

La Commission de régulation de l'énergie va proposer une hausse, dès le 1er février prochain, des tarifs réglementés d'EDF. "Dans un document préparatoire, elle évoque +1,73% sur les tarifs bleus résidentiels, soit une hausse moyenne de 16 euros par an, rapporte le journaliste David Boéri, en direct du plateau du 12/13, mardi 12 janvier. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on regarde l'évolution de ces tarifs : depuis cinq ans, il n'y a eu qu'une seule baisse."

EDF justifie la hausse par la crise sanitaire

Si la prochaine hausse se confirme, le tarif aura augmenté en tout de plus de 13% depuis juin 2019. Une augmentation justifiée par EDF en grande partie par la crise sanitaire. "Cette situation a retardé certaines opérations de maintenance, notamment dans les centrales nucléaires, reprend le journaliste. Il y a donc eu un petit peu moins d'électricité et elle a coûté plus cher à produire." En parallèle, la crise a fait augmenter les impayés dans les petites entreprises, ce qui pèse sur les fournisseurs.

