EDF : un plan économique pourrait impacter les salariés

Chez EDF, une cure d’austérité a débuté. Fortement impacté par le confinement, le géant français de l’électricité chercherait à économiser deux à trois milliards d’euros, et cela pourrait passer par un gel des embauches et des investissements. Il travaille sur un vaste plan d’économie, pour combler les pertes engendrées par la crise sanitaire de coronavirus. Selon les syndicats, ce coup de rabot pourrait dépasser les deux milliards d’euros.

Les salariés inquiets

Parmi les pistes du plan évoquées, l’entreprise pourrait céder des activités en se séparant de certaines filiales étrangères, ou encore geler les embauches et les investissements. Les représentants du personnel sont inquiets. "C’est un énième plan d’économie qui est fait, et nous ce qu’on craint c’est qu’on en pâtisse, qu’on continue à arrêter d’embaucher et qu’on diminue les effectifs", explique Thierry Raymond, délégué syndical central CGT. EDF a confirmé l’existence d’un tel plan.

Le JT

Les autres sujets du JT