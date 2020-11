Économie : Pierre Larrouturou propose des solutions pour "éviter l'effondrement"

C'est une initiative qui n'est pas passée inaperçue. Le 28 octobre dernier, Pierre Larrouturou entamait une grève de la faim dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles (Belgique). Son objectif : réclamer une hausse du budget pluriannuel pour le climat, la santé et l'emploi. "Plus ça va mal pour les salariés, les paysans et dans les hôpitaux, et plus il y a d'argent sur les marchés financiers," déplore l'eurodéputé, qui a maintenu sa grève de la faim pendant 18 jours.



Taxer la spéculation

Avec son livre Aujourd'hui, l'esprit se révolte - Crise sociale, crise climatique : 7 solutions pour éviter l'effondrement (Les Liens qui libèrent), le fondateur du parti Nouvelle Donne - invité du 23h de franceinfo vendredi 27 novembre - espère faire bouger les lignes face à la crise actuelle. "En décidant de taxer la spéculation, nous aurions de 50 à 60 milliards d'euros supplémentaires chaque année, expose-t-il par exemple. Cela permettrait d'éviter les plans sociaux ou d'aider les hôpitaux."

