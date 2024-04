Le président de la République a été interrogé jeudi par la presse en marge d'un déplacement à Bergerac (Dordogne) sur la question des finances publiques.

"Vous plaisantez ?! Il n'y a pas de désaccord dans la République française, il n'y en a jamais eu parce que ça ne marche pas comme ça et ce n'est pas la manière dont on travaille depuis sept ans avec le ministre de l'Economie et des Finances." En marge d'un déplacement à Bergerac (Dordogne), jeudi 11 avril, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à Bruno Le Maire, alors que la presse dépeint depuis plusieurs jours des relations qui virent à l'orage autour du dérapage budgétaire sur fond de campagne européenne.

Le chef de l'Etat a longuement défendu sa stratégie économique portée par le locataire de Bercy "avec beaucoup de constance, et avec les résultats qu'on connaît". Il a également confirmé que le gouvernement ne déposerait pas de projet de loi de finances rectificative (PFLR), réclamé par une grande partie de l'opposition. "Ceux qui en veulent, pour beaucoup, c'est pour faire des impôts en plus", a assuré le chef de l'Etat.

"On doit répondre à ce choc conjoncturel. La ligne est simple et a été réaffirmée : on garde le cap (plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics) et on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts, maladie française. Ça enlèverait de la confiance. On garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires", a ajouté le chef de l'Etat.