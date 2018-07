Croissance et lumière : le satellite comme révélateur économique

Les satellites sont des révélateurs économiques. Par leur intermédiaire, il est possible depuis quelques années de mesurer l'activité d'un pays juste en analysant la lumière émise par ses villes. Nicolas Chateauneuf l’explique sur le plateau de France 2, en prenant notamment l’Europe pour exemple. "On distingue nettement les principaux pôles d'activité, notamment Paris", décrypte-t-il.

La lumière permet de débusquer les tricheurs

Les satellites permettent d’aller encore plus loin. "En analysant l'évolution de cette lumière dans le temps, il est aussi possible de déduire la croissance économique", explique le journaliste. Si on prend l'exemple de l'Inde, on perçoit ainsi une luminosité de plus en plus importante par satellite entre 2012 et 2016. Celle-ci correspond à une croissance annuelle d'environ 7%. Le satellite permet aussi de vérifier si certains pays trichent. "Entre 1992 et 2005, la Chine a déclaré une croissance annuelle du PIB moyen d'environ 10%. Un chercheur américain, en se basant sur la lumière émise par la Chine, a revu considérablement à la baisse cette croissance à environ 7,7%", décrypte Nicolas Chateauneuf.

Le JT

Les autres sujets du JT