Chine : la croissance au plus bas depuis au moins 27 ans

La Chine tousse. Sa croissance est au plus bas depuis 27 ans avec un taux de croissance de 6,2%. Après les années fastes, les trente glorieuses chinoises, l'économie de l'empire du Milieu est en train de s'essouffler. Pourquoi ? Il y a bien la guerre commerciale avec les États-Unis qui a son effet. Les exportations de l'usine du monde sont en baisse de 1,3% et puis il y a la consommation intérieure qui est au plus bas.

Une menace pour l'économie mondiale ?

Les ventes de voitures, par exemple, ont chuté de 15%. C'est la première fois depuis les années 1990, alors que la Chine est le plus grand marché mondial. Pékin a l'habitude de doper son économie par une politique de grands travaux. Mais les investissements dans les infrastructures sont en train de reculer. Faut-il y voir une menace pour l'économie mondiale ? Sans aucun doute. La Chine crée des emplois, achètent des matières premières et de nombreux pays sont dépendants de son économie.

