Polexit : la Pologne pourrait quitter l'Europe après les déclarations de son Conseil constitutionnel

Les nationalistes au pouvoir en Pologne applaudissent des deux mains après cette nouvelle provocation envers Bruxelles. Jeudi 7 octobre, la plus haute juridiction polonaise s'est prononcée contre la suprématie du droit européen. En réponse à cette décision, des manifestations ont eu lieu à Varsovie (Pologne). Lors de ces manifestations, l'hymne européen a été repris en cœur par tous.



Une sortie de la Pologne de l'Union européenne

Les Polonais sont inquiets de la décision de la Cour constitutionnelle parce qu'elle représente une claire violation des traités. Cela pourrait amener à une sortie de la Pologne de l'Union européenne. Coup de tonnerre dans les différentes capitales européennes et menaces de Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes qui s'exprimait ce vendredi sur BFM TV : "Quand vous signez un contrat et que vous dites ma propre règle vaut plus que ce que j'ai signé avec vous, il n'y a plus de contrat. C'est très grave parce que c'est le risque d'une sortie de la Pologne."