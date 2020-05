L'Argentine entre en défaut de paiement pour la neuvième fois de son histoire

Le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernandez cherche toutefois à conclure un accord avec les détenteurs d'obligations argentines. La dette du pays atteint 324 milliards de dollars, soit près de 90% de son Produit intérieur brut (PIB).

L'Argentine est entrée à nouveau en défaut de paiement vendredi 22 mai en n'honorant pas une échéance de 500 millions de dollars à ses créanciers. La négociation pour la restructuration de 66 milliards de dollars de sa dette se poursuit toutefois, a précisé dans la foulée le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernandez. L'exécutif a indiqué vouloir conclure un accord avec les détenteurs d'obligations argentines sans déclencher "l'artillerie du défaut".

Ce nouveau défaut de paiement est le neuvième de l'histoire de l'Argentine. Au total, la dette du pays atteint 324 milliards de dollars, soit près de 90% de son Produit intérieur brut (PIB).

Tard jeudi soir, le gouvernement avait déjà annoncé prolonger pour la seconde fois le délai qu'il avait fixé pour la restructuration, en désignant le 2 juin comme nouvelle échéance. Cette prolongation de seulement dix jours semble montrer que le gouvernement argentin et ses créanciers pourraient être proches d'un accord, bien que la nouvelle date limite ne soit pas forcément définitive, comme l'a précisé jeudi le gouvernement.

Le pays en récession depuis deux ans

Mais si le gouvernement indique que les négociations sont en bonne voie, le principal groupe de créanciers de l'Argentine a toutefois exigé, vendredi, "une discussion directe et immédiate". "Le groupe se félicite de l'intention exprimée par l'Argentine de travailler avec les créanciers, mais les actes sont plus éloquents que les mots. Au cours du mois dernier, l'Argentine n'a pratiquement pas eu de communication substantielle avec ses créanciers", a indiqué dans un communiqué un groupe composé de plusieurs sociétés d'investissement, dont BlackRock et Fidelity.

En 2001, avec un défaut historique de 100 milliards de dollars, le pays avait connu sa pire crise sociale et économique. Près de vingt ans après, l'Argentine se trouve à nouveau en mauvaise posture : l'économie est en récession depuis deux ans, l'inflation a atteint des sommets (53% en 2019) et la pauvreté n'a cessé de grimper (33% en 2019).

La pandémie de Covid-19 a aussi fortement ralenti l'activité économique et a forcé le gouvernement à débloquer des fonds pour atténuer ses effets sur les habitants et les entreprises les plus vulnérables.