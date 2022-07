Grèce : le pays a tourné la page de la récession

La Grèce a affronté huit ans de récession, au cours desquels le PIB a chuté de 25 %. Fortement endettée, elle a dû appliquer une cure d'austérité sans précédent à partir de 2010 pour que les institutions acceptent de lui prêter de l'argent. En 2022, la crise est terminée, et le pays table sur une croissance de 2,5 % pour 2022.

Une croissance de 2,5 % de l'économie grecque est prévue cette année, comme en France, avec en prime le retour de nombreux touristes. Les visiteurs sont prêts à dépenser sans compter, de quoi soutenir l'activité du pays. La Grèce a bel et bien tourné la page de la crise, mais comment a-t-elle fait ? La marque grecque Korres est une célèbre marque de cosmétiques créée en 1996. Pendant la crise, son fondateur a continué d'investir dans la recherche, et a aussi mis l'accent sur les exportations.



Des investisseurs qui font à nouveau confiance

En 2010, l'économie grecque avait plongé, et des milliers d'habitants s'étaient exilés. Chryssoula Stamatogianni, directrice de la recherche et du développement chez Korres, est quant à elle restée dans son pays. Cette ingénieure avait pourtant une opportunité dans une grande firme. Mais si la Grèce va mieux, c'est d'abord parce que les talents reviennent, comme chez Korres. De plus, les investisseurs ont de nouveau confiance dans le pays, avec une augmentation de 70 % des investissements étrangers l'an dernier.