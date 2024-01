A la sortie de leur rencontre avec Gabriel Attal, lundi soir, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau et celui du syndicat Jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, se sont exprimés. Puis le ministre de l'Agriculture a promis des annonces "dans la semaine".

"La balle est dans son camp." Face à la gronde, qui se propage en Europe sans épargner la France, Arnaud Rousseau, le président du premier syndicat agricole français, la FNSEA et Arnaud Gaillot, son homologue des Jeunes Agriculteurs (JA) ont été reçus, lundi 22 janvier en fin de journée, pendant près de deux heures, par Gabriel Attal. "Le Premier ministre partage notre diagnostic" sur un "secteur qu'il connaît peu, mais sur lequel il a clairement dit qu'il souhaite s'engager", a déclaré Arnaud Rousseau. "On ne se contentera pas de mesurettes", a également assuré le président de la FNSEA. "Les actions se poursuivent tant qu'on n'a pas de réponses du Premier ministre", a-t-il insisté.

"Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de décisions concrètes et aussi longtemps que la réception par les agriculteurs des messages du Premier ministre ne sera pas optimum et acceptées, il n'y a aura pas de levée des actions menées sur le terrain", a répété le président de la FNSEA. "On attend du Premier ministre que dans la semaine, il puisse faire un certain nombre de déclarations qui fassent bouger les lignes sensiblement", a-t-il précisé. Arnaud Rousseau a notamment évoqué le sujet d'une remise immédiate sur le gazole pour les tracteurs, au lieu d'un remboursement sur facture et déclaration.

En retour, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui s'est exprimé quelques minutes après eux, a promis "un certain nombre de premières annonces" dans "la semaine". "Je crois qu'on partage objectivement le diagnostic", a ajouté Marc Fesneau, pour qui "les agriculteurs ont besoin qu'on le traduise en acte", avant de préciser que le Premier ministre s'est engagé à aller à leur rencontre.