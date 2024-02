Reportage "Légumes du Maroc, oranges d'Argentine…" : mobilisés à Barcelone, les agriculteurs espagnols dénoncent la concurrence des pays hors Union européenne

Après les Français et les Allemands, ce sont maintenant les agriculteurs espagnols qui se mobilisent pour dénoncer des coûts de productions excessifs, la concurrence des pays hors UE et un excès de bureaucratie. Mardi 13 février, la colère s’est surtout concentrée à Barcelone où plusieurs centres névralgiques de la ville ont été paralysés.

Au sud de la ville, plusieurs dizaines de tracteurs bloquent les entrées de Mercabrana, le plus important marché de gros en Catalogne. Leurs revendications sont assez semblables à celles de leurs homologues européens. Mauri Bosch, producteur de fruits et légumes, dénonce avant tout la concurrence déloyale des pays extérieurs à l’Union européenne : "On a d’énormes problèmes avec tous ces pays qui exportent leurs produits chez nous. Leurs normes de travail et leurs normes phytosanitaires sont différentes des nôtres. On a l’exemple des légumes du Maroc ou de Turquie, des oranges d’Afrique du Sud et d’Argentine ou encore des céréales d’Amérique du Sud."

L'Espagne, premier producteur européen de fruits et légumes

La concurrence de l’Afrique du Nord et de l’Amérique latine est sensible ici, puisque l’Espagne est le premier producteur européen de fruits et légumes. Les déclarations récentes de Ségolène Royal contre les tomates espagnoles et les actions ciblées en France contre des camions de produits espagnols n’ont pas été bien vécues.

Ricard Huguet est producteur de fruits et légumes bio près de Barcelone : "Ça me laisse perplexe parce que les règles de la Politique agricole commune s’appliquent à tous les membres de l’Union européenne. Nous aussi, on pourrait se plaindre du fromage français ou du lait français. Mais franchement, c’est absurde !"

"Le problème de l’agriculture française, ce n’est pas l’agriculture espagnole !" Ricard Huguet, producteur de légumes bio à franceinfo

À l’heure du déjeuner, sous le regard des forces de l’ordre, les agriculteurs font griller des saucisses et des artichauts. Cela fait plusieurs jours qu’ils se mobilisent et ils sont déterminés à se faire entendre. Leur situation est d’autant plus difficile qu’ils doivent faire face à une sécheresse sans précédent. En Catalogne, ils doivent réduire de 80% leur consommation en eau.

Une situation intenable dénonce Ricard Huguet : "Les seuls qui souffrent et subissent la sécheresse depuis l’année dernière, ce sont les agriculteurs et les éleveurs. Pourquoi le tourisme n’est pratiquement pas touché par les restrictions liées à la sécheresse alors qu’au même moment, on est presque contraint d’arrêter notre activité ?" Vers 16h, alors qu’il n’y avait plus d’activité au marché de gros, les agriculteurs ont levé le blocage. Ils décideront plus tard dans la soirée s’ils reprennent la mobilisation mercredi matin.