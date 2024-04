Prix planchers : "Il faut que l’on regarde quels sont les indices et les coûts de production", affirme Marc Fesneau

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 12 avril.

Les agriculteurs, toujours en colère, demandent des résultats au chef de l’État, qui avait promis de les recevoir à nouveau. "D’abord le président de la République a l’habitude de tenir ses engagements. […] Il y a des agendas qui sont parfois compliqués pour un président de la République, des agendas internationaux. Dans les jours prochains ou dans les semaines, très rapidement il recevra les agriculteurs", explique Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, invité des "4 Vérités" de France 2, vendredi 12 avril.

Prix planchers : "La volonté du gouvernement et celle du président de la République sont intactes"

Y aura-t-il oui ou non la création de prix planchers ? "La volonté du gouvernement et celle du président de la République sont intactes. Simplement, pour avoir des indicateurs de production, il faut les construire, les fabriquer, se mettre d’accord. Deuxième élément, il y a une mission qui a été lancée avec deux parlementaires pour faire en sorte qu’on nous dise quelles sont les améliorations que l’on peut faire dans la loi Egalim". "Le prix plancher ne me gêne pas, qu’est-ce que c’est ? C’est le prix à partir duquel on construit le prix final", ajoute-t-il en concluant : "Il faut que l’on regarde quels sont les indices et les coûts de production et à partir de là qu’on construise le prix par la marche en avant".