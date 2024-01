Colère des agriculteurs : pourquoi Karine Le Marchand s'engage avec le monde agricole

Drôle de scène sur l'autoroute A4, en Seine-et-Marne, lundi 29 janvier, quand, entre les tracteurs et les banderoles de mécontentements, Karine Le Marchand arrive sur un point de blocage pour apporter son soutien - et des croissants - aux agriculteurs, sous les applaudissements.

Aux manettes, depuis 14 ans, de L'amour est dans le pré, programme emblématique de M6 où des agriculteurs esseulés recherchent l'âme sœur, la présentatrice voulait ainsi tenir un "engagement" précédemment pris dans la presse auprès de la profession. Sur BFMTV, elle expliquait ainsi qu'il lui "semble important de soutenir cette corporation qui, pour la première fois, a des chances de faire entendre sa voix."

"Ce n'est pas la première fois que les agriculteurs manifestent mais jamais autant qu'aujourd'hui la population française ne les a soutenus, donc, voilà, j'en fais partie. Je suis une consommatrice et c'était très important d'être là auprès d'eux", a-t-elle poursuivi.

Emission spéciale...

Preuve de son intérêt : M6 a annoncé une émission spéciale, dimanche 4 février. A partir de 20h05, "Karine Le Marchand et les journalistes de M6 et RTL recevront en plateau des agriculteurs et des personnalités politiques pour débattre" de la crise en cours et "évoquer des solutions", explique la chaîne dans un communiqué. Une éleveuse d'oies et de canards du Sud-Ouest ou encore le député européen (EELV) et agriculteur Benoît Biteau figurent parmi les premiers intervenants annoncés.

Une façon de montrer, aussi, que Karine Le Marchand, devenue l'ambassadrice de la profession, n'est donc pas que l'animatrice de l'Amour est dans le pré, mais s'implique vraiment pour le monde paysan.

D'ailleurs, Karine Le Marchand ne se contente pas de faire une visite dans les fermes, une fois par an, pour tourner son émission de rencontres amoureuses. Elle est, toute l'année, à l'écoute des agriculteurs qu'elle a croisés depuis 13 ans.

Beaucoup se confient à elle, et pas seulement sur leurs histoires d'amour : ils lui racontent les difficultés de leur quotidien, leur endettement, leur épuisement, leurs envies de suicide parfois. L'animatrice les conseille, les réconforte, partage parfois leurs histoires touchantes sur les réseaux sociaux. Sur l'A4, avec eux, et devant les caméras, elle a ainsi encouragé les éleveurs "à ne pas lâcher" tant qu'ils n'auraient pas de réponses concrètes du gouvernement.

... et appels à la solidarité

Et pourtant, originaire de Nancy, Karine Le Marchand ne connaissait absolument rien à l'agriculture quand elle a démarré L'Amour est dans le pré, en 2010. Elle dit, elle-même, qu'elle faisait beaucoup rire les agriculteurs avec ses questions débiles, que certains lui faisaient remarquer qu'elle portait les seaux comme des sacs à main. Mais très vite, elle s'y est sincèrement intéressée et a été touchée par le désarroi de ses interlocuteurs.

Karine Le Marchand a été décorée, en novembre 2023, de la Croix d'officier de l'ordre du mérite agricole pour "services rendus" à l'agriculture : elle a mis en lumière toute une profession. L'Amour est dans le pré va bien au-delà d'un programme sentimental : les téléspectateurs ont aussi (re) découvert la vie pas toujours simple en ruralité.

Récemment, l'animatrice a lancé un appel à la solidarité en faveur de Laurent, un ancien candidat qui croulait sous les dettes et envisageait de mettre fin à ses jours. L'éleveur a ainsi pu sortir la tête de l'eau. Elle a aussi récemment produit un documentaire, plutôt engagé, intitulé "Familles de paysans, 100 ans d'histoire", dans lequel elle alertait sur la situation des agriculteurs.