Colère des agriculteurs : la Coordination rurale mobilisée autour de l'Arc de Triomphe à Paris, l'A86 et l'A4 bloquées en direction de la capitale

La Coordination rurale mène une action coup de poing vendredi 1er mars matin à proximité de l'Arc de Triomphe à Paris, a appris l'Agence Radio France auprès du syndicat agricole. Sur X (ex-Twitter), le syndicat agricole écrit prendre "symboliquement et pacifiquement l'Étoile" et entend "converger vers Paris".

Près de 150 agriculteurs sont présents place de l'Étoile, où ils ont déversé des bottes de foin pour bloquer les avenues menant à la place. Un journaliste de franceinfo sur place confirme qu'aucun accès à l'Arc de Triomphe n'est possible. Ils ont également déposé, en bordure du monument, une couronne de fleurs en hommage à des agriculteurs qui se sont suicidés. Un journaliste de franceinfo sur place constate que les agriculteurs sont actuellement encerclés par les forces de l'ordre.

"On veut montrer que si Emmanuel Macron peut investir le Salon international de l'Agriculture, nous on peut investir la capitale", affirme un membre de la Coordination rurale présent sur les Champs-Élysées. Il assure également qu'un tracteur "a réussi à traverser Paris et tourne autour de l'Arc de Triomphe".

4h30, Paris, rond point Charles-de-Gaulle. L'avenue des Champs-Elysées est bloquée par des bottes de paille. La Coordination rurale veut prendre "symboliquement et pacifiquement l'Étoile" et entend "converger vers Paris". #AgriculteursEnColeres #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/ei4MkVNJpm — Isabelle Labeyrie (@IsaLabeyrie) March 1, 2024

La Coordination rurale annonce par ailleurs à France Bleu Paris bloquer également l'A86 et l'A4 au niveau de Saint-Maurice (Val-de-Marne) avant de rejoindre la capitale. "Les tracteurs arrivent à l'Arc de Triomphe", affirme Nicolas Bonguet, président de la Coordination rurale dans le Doubs. Il explique vouloir "discuter avec les Parisiens, leur montrer ce qu'on fait et pourquoi on est là".

Le syndicat réclame sur X des "actes rapidement pour sauver nos 45% d'exploitations en détresse financière". Les agriculteurs veulent dénoncer les accords de libre-échange votés par le Parlement européen avec le Chili et le Kenya.