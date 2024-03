Colère des agriculteurs : il y aura d'autres actions car "on n'a pas le choix, c'est le seul moyen pour se faire entendre", estime la FDSEA de la Haute-Garonne

"On n'a pas le choix, on est au bout, on a les organismes bancaires qui nous envoient les huissiers", a déclaré vendredi 22 mars sur franceinfo Luc Mesbah, secrétaire général FDSEA de la Haute-Garonne. Il faisait partie de la soixantaine d'exploitants agricoles qui ont manifesté jeudi soir devant la sous-préfecture de Muret, au sud de Toulouse. Les manifestants, venus avec leurs tracteurs, ont déversé des déchets et de la paille. Ils ont également jeté des pneus par-dessus les grilles de la sous-préfecture. Ils vont remonter d'autres barrages, car "c'est le seul moyen pour se faire entendre", admet Luc Mesbah.

"Oui on a déversé de la paille, parce que symboliquement le gouvernement nous met sur la paille." Luc Mesbah, secrétaire général de la FDSEA de Haute-Garonne sur franceinfo

"On a un gouvernement qui nous oublie complètement. On a un Premier ministre qui est venu sur notre département et qui a fait des annonces qu'il n'a pas respectées", notamment "l'exemple des versements des aides au 15 mars, or les agriculteurs ne seront pas payés en totalité au 15. On a fait des dossiers l'année dernière en mai et juin et on est payés un an après", dénonce-t-il.

"Je n'ai pas de réponse à donner à mon banquier"

Luc Mesbah a détaillé les difficultés sur sa propre exploitation : "Aujourd'hui j'ai 60 000 euros d'aides, j'en ai 40 000 qui sont versés et je n'ai pas de réponse à donner à mon banquier qui m'appelle tous les deux ou trois jours", regrette-t-il. En Haute-Garonne, "il y a 4 200 dossiers PAC (politique agricole commune) et à ce jour il y a 3 000 agriculteurs qui n'ont pas eu le complément de leurs aides qui est primordial, le premier pilier a été versé mais il est déjà consommé", se désole le secrétaire général de la FDSEA de la Haute-Garonne.