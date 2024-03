Colère des agriculteurs : en congrès, la FNSEA veut tourner la page de la crise

Trois jour pour s'expliquer. Le syndicat agricole FNSEA se réunit mardi à Dunkerque (Nord) pour un congrès jusqu'au jeudi, alors que le gouvernement doit faire de nouvelles annonces pour tenter de résoudre la crise agricole. Le projet de loi d'orientation agricole doit en effet être présenté vendredi 29 mars en Conseil des ministres. Un texte très attendu par les agriculteurs, mobilisés depuis plusieurs semaines pour dénoncer le ras-le-bol du secteur. Matignon, de son côté, multiplie les rencontres, signe que le gouvernement surveille avec attention le mouvement.

Lundi encore, les deux syndicats majoritaires, FNSEA et Jeunes agriculteurs, ont été reçus par Gabriel Attal avec les ministres Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher pour faire le point sur les mesures annoncées. S'il y a des avancées saluées sur les questions de simplification, il reste des interrogations.

Tourner la page de la crise

Ce 78e congrès de la FNSEA signe par exemple le premier en tant que président pour Arnaud Rousseau. Et après plusieurs mois de crise, le syndicat voudrait tourner la page et apaiser certains esprits parmi les quelque 212 000 adhérents revendiqués. Ce congrès débute ainsi par un huis clos : une première journée sans micro ni caméra, l'occasion pour les représentants nationaux de la FNSEA, qui se savent attendus, d'expliquer à leur base ce qui se négocie avec le gouvernement à Paris.

"Quand vous vous déplacez dans les territoires et les départements, on sent toute la difficulté de bien comprendre les tenants et aboutissements d'un certain nombres de mesures." Damien Greffin, vice-président de la FNSEA à franceinfo

Un quotidien pour le moment qui reste figé s'impatientent les agriculteurs. Ils attendent toujours le versement intégral des aides de la politique agricole commune (Pac). Ils veulent aussi en savoir plus sur l'usage des produits phytosanitaires et savoir quelles molécules pourraient à l'avenir bénéficier d'une dérogation. Par exemple, les cultures d'endives et de cerises sont concernées.

Sur ces points, aucune réponse n'a été donnée lundi soir lors de la réunion à Matignon. Les agriculteurs espèrent donc en obtenir jeudi lors du discours de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. "C'est quand ? C'est comment ?, s'impatiente Damien Greffin. Effectivement, je l'encourage à véritablement anticiper et préparer sa venue." En suspens également, les questions sur le contrôle unique dans les exploitations ou encore sur le stockage de l'eau.