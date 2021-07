Consommation : comment bien choisir ses lunettes de soleil ?

Les lunettes de soleil sont bien plus qu'un accessoire de mode, elles sont une protection essentielle. Alors, comment bien les choisir ?

Chaque année, plus de cinq millions de paires de lunettes de soleil sont vendues en France. Chez les opticiens mais aussi au bord de la plage, les lunettes sont partout et pour beaucoup de touristes, c'est avant tout une affaire de style. Dans une manufacture de Seine-et-Marne, des lunettes spéciales sont fabriquées depuis 35 ans à base de minéraux. La qualité du verre est primordiale dans cette production, qui inspecte chaque verre à l'œil nu avant l'assemblage.

Attention au degré de protection

Pour choisir ses lunettes, il faut faire attention au degré de protection indiqué sur les verres. La catégorie 0 filtre très peu la luminosité, tandis que les catégories 1 et 2 sont recommandées en cas d'ensoleillement raisonnable. Les verres de catégorie 3 sont faits pour la mer, et ceux de catégorie 4 pour la montagne. Pour bien protéger ses yeux, mieux vaut payer un peu plus."À un moment, le pas cher peut s'avérer couter très cher. Le risque d'une mauvaise paire de lunettes, c'est tout simplement d'abîmer votre œil", confie Benjamin Zeitoum, opticien et directeur général de Cercle Optique.

"Premier conseil, ne vous fiez surtout pas à la couleur des verres. La teinte ne fait pas la protection. Des lunettes aux verres foncés ne protègent pas forcément mieux contre les ultraviolets. Recherchez plutôt le marquage CE (conformité européenne) qui est généralement inscrit sur la branche de vos lunettes. Ça signifie que le produit est reconnu", explique la journaliste Dorothée Lachaud, sur le plateau du journal de 13 heures de France 2.