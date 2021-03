Toulouse : le drive zéro déchet séduit les consommateurs

Dans un drive de Toulouse (Haute-Garonne), Manon Bugaud vient récupérer ses achats, vendredi 19 mars. Elle a apporté ses bocaux en verre et sachets en tissu réutilisable, car dans ce magasin éco-responsable spécialisé dans le vrac, on ne trouve aucun emballage traditionnel. Un bocal pour la soupe, un pour la sauce tomate, un autre pour le beurre, mais aussi pour le gruyère. Une première pour cette cliente. Un couple de Toulousains est à l‘origine du projet lancé il y a deux ans. Ils ont baptisé leur concept le "drive tout nu", pour l’absence d’emballage, mais aussi pour la transparence "sur les produits qu’on propose, et sur la façon dont on les sélectionne", explique Salomé Géraud, la co-gérante.

Des produits locaux

Leur site internet propose plus de 1 500 références, pas forcément biologiques, mais souvent locales. Une bouteille de lait en verre provient par exemple d’éleveurs du Tarn, qui parviennent à mieux se rémunérer via le drive qu’en vendant en grande surface. Leurs bêtes sont nourries sans OGM et avec du fourrage local. Le drive prépare désormais 450 commandes par semaine et a pu embaucher 20 personnes en CDI, bien au-dessus des espérances des patrons.