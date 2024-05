Santé : une grève des gardes des pharmacies pour alerter sur le déclin de leur situation

Les syndicats appellent à la fermeture des pharmacies jusqu’au lundi 20 mai. Elle s’accompagne d’une grève des gardes durant tout le week-end. Le point sur leurs revendications.

Une grève des gardes est organisée par les syndicats de pharmaciens partout en France, le week-end du samedi 18 et dimanche 19 mai. Ils souhaitent attirer l’attention sur les défis et les dangers auxquels la profession fait face, et défendre l’accès aux soins. Depuis le début de l’année, 46 pharmacies ont fermé. "La baisse des marges et l’augmentation des charges font que les pharmacies vont mal économiquement", commente Pierre-Olivier Variot, le président de l’USPO.

Préavis de grève pour le 30 mai

Les pharmaciens souhaitent également interpeller la population et les pouvoirs publics sur les ruptures de médicaments, ou encore la réforme de troisième cycle des études de pharmacie. Ils veulent enfin mettre en garde contre un projet de loi visant à favoriser la vente de médicaments sur internet. Un préavis de grève a été déposé pour le 30 mai prochain. Les 20 500 officines de France pourraient baisser le rideau. Des manifestations sont prévues sur tout le territoire.