Reconfinement : les chocolatiers et les fleuristes vont pouvoir rester ouverts

La liste des commerces qui resteront ouverts dans les 16 départements confinés s'est allongée. Avec le printemps et à l'approche de Pâques, les fleuristes et les chocolatiers vont notamment pouvoir continuer à accueillir du public.

Un décret a été publié, vendredi 19 mars dans la soirée, pour détailler quels commerces peuvent ouvrir leurs portes dans les régions concernées par le reconfinement. Les chocolatiers, par exemple, pourront finalement rester ouverts : un soulagement, à deux semaines de Pâques. Une boutique Yves Thuriès réalise à cette période 40% de son chiffre d’affaires. "Pâques reste notre deuxième plus grosse période de l’année, donc c’était primordial pour nous de rester ouverts”, explique Jessica Assalé, la responsable. Parmi les commerçants sauvés par ce décret figurent également les fleuristes, les coiffeurs, les concessionnaires automobiles, les réparateurs d’instruments de musique ou encore les libraires et disquaires.

Les magasins de chaussures et de jouets fermés

Les supermarchés de plus de 400 mètres carrés devront fermer leurs rayons prêt-à-porter, chaussures, jouets et décoration, puisque les petits commerçants qui vendent ces mêmes produits doivent, eux, rester fermés. “Là, c’est un gros coup de massue pour moi, assure Fabrice Nabet, gérant d’une boutique de vêtements. Le premier confinement, je l’ai vécu déjà assez difficilement au niveau de la trésorerie et des finances.” Le commerçant croule en effet sous les factures, et a décidé de braver l’interdit. “Si je n’ouvre pas, je suis à la rue”, résume-t-il. Les commerces fermés bénéficieront du fonds de solidarité.