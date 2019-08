G7 : l'Amazonie s'invite au sommet

La décision est tombée vendredi 23 août dans l'après-midi. Pendant qu'Emmanuel Macron rencontre des acteurs de la société civile pendant le G7, l'Élysée publie un communiqué. "Le président Bolsonaro a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques ni de s'engager en matière de biodiversité. Dans ces conditions, la France s'oppose à l'accord Mercosur en l'état."

L'Élysée s'oppose à l'accord UE/Mercosur

Tout a commencé jeudi 22 août. Face aux incendies qui ravagent l'Amazonie, Emmanuel Macron appelle sur Twitter à la mobilisation du G7, déclenchant la colère du président brésilien. "La suggestion du président français évoque une mentalité colonialiste dépassée au XXIe siècle", a tweeté Jair Bolsonaro. Quelques heures plus tard, l'Élysée riposte et suspend l'accord signé fin juin après 20 ans de tractation. Le texte prévoyait le libre échange entre les pays de l'Union européenne et le Mercosur.

