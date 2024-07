Le commerce mondial traverse "des temps difficiles", selon la directrice générale de l'OMC

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a déclaré, mardi 30 juillet, que le commerce mondial traversait des temps difficiles, subissant une montée du protectionnisme. Ngozi Okonjo-Iweala a aussi affirmé que l'avenir du commerce résidait dans les services, la numérisation et l'économie verte, dans le rapport annuel de l'OMC.

"Nous vivons des temps difficiles pour le commerce mondial. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de crise climatique, nous constatons un protectionnisme accru et des décisions unilatérales", a-t-elle asséné. Des opportunités subsistent, a-t-elle ajouté, soulignant le potentiel de croissance et de créations d'emplois grâce à la numérisation. Selon elle, le commerce international pourrait également "renforcer la sécurité alimentaire mondiale et accélérer la progression vers des émissions nettes nulles" pour les gaz à effets de serre.

Les volumes d'échanges de marchandises ont chuté de 1,2% en un an

Le rapport annuel de l'OMC revient sur les activités de l'institution économique basée à Genève en 2023 et début 2024. Ngozy Okonjo-Iweala a déclaré que l'année dernière, les volumes d'échanges de marchandises ont chuté de 1,2%, après avoir augmenté de 3,0% l'année précédente, alors que de nombreux pays étaient confrontés aux effets persistants de l'inflation et des prix élevés de l'énergie.

La baisse a été partiellement compensée par une forte croissance du commerce des services, qui a augmenté de 9% en valeur, stimulée par une poussée du tourisme post-pandémie. Le rapport révèle aussi que la valeur totale des échanges de biens et de services commerciaux s'est élevée à 30.400 milliards de dollars l'année dernière, des niveaux proches de records.