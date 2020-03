Le camembert à base de lait pasteurisé n'aura pas le label AOP

Les éleveurs désiraient que l'appellation d'origine protégée soit étendue aux versions plus industrielles du célèbre fromage, traditionnellement à base de lait cru.

Fin du suspense. Après des années de négociations, le verdict est tombé mardi 3 mars : il n'y aura pas de lait pasteurisé dans le camembert de Normandie. L'appellation d'origine protégée (AOP) camembert de Normandie ne pourra être que sur les produits fabriqués sur le territoire normand, valorisant la race normande, le pâturage et la fabrication traditionnelle au lait cru. "L’arrêt du projet de grande AOP Camembert de Normandie est une déception", souffle au Monde l’Organisme de défense et de gestion (ODG) Camembert de Normandie, présidé par Patrick Mercier.

En 2018, un accord datant du 21 février, signé à l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao), visait pourtant à définir une double AOP dans une zone géographique élargie. L’une serait baptisée "Cœur de gamme" et élaborée avec du lait pasteurisé provenant de troupeaux (avec au moins 30 % de vaches normandes). L’autre, dite "haut de gamme", aurait continué à être fabriquée avec du lait cru produit par au moins 60 % de vaches normandes.

Fin du label "Fabriqué en Normandie"

Cet accord devait mettre fin à une bataille lancée en 2012. L’association de défense de l’AOP de Normandie avait assigné les industriels Lactalis, Savencia, la coopérative Isigny-Sainte-Mère et des distributeurs, les sommant de retirer des emballages la mention "Fabriqué en Normandie" sur des camemberts non AOP. Les producteurs laitiers et fromagers de Normandie ont finalement refusé le 29 janvier dernier d'accorder la précieuse appellation d'origine aux camemberts trop standardisés, donnant un coup d'arrêt au fragile accord de paix établi il y a deux ans. Mardi 3 mars, l’ODG a décidé à 97 % d’abandonner le projet de grande AOP, décision qui limite aujourd’hui l’AOP à 6 000 tonnes de produit et sonne l’arrêt du "Fabriqué en Normandie".

"Il revient à l’INAO et à la direction générale de la concurrence [DGCCRF] d’appliquer dès à présent ce règlement visant à lutter contre les usurpations auprès des fabricants, mais aussi de tous les revendeurs et ainsi de veiller au retrait de toute référence à la Normandie sur tous les fromages de type Camembert", a prévenu Patrick Mercier, qui demande aussi aux consommateurs, par leur acte d’achat, de faire respecter la loi.