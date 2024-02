Casino : "On n'a pas prévu de réduire les effectifs et les salaires seront maintenus pendant 15 mois", promet le président des Mousquetaires

"On n'a pas prévu de réduire les effectifs" de Casino, promet mardi 27 février sur France Inter Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto), alors que le tribunal de commerce de Paris a validé la veille le plan de sauvegarde accéléré du distributeur en difficultés financières.

à lire aussi CARTE. Casino cède 288 magasins à Auchan et Intermarché : localisez les supermarchés et les hypermarchés concernés

Pour renflouer ses caisses, Casino va également céder ses hypers et supermarchés à la concurrence, et notamment 288 à Intermarché et Auchan. Le patron des Mousquetaires précise que "58 points de vente ont déjà basculé en novembre" et que les cessions se poursuivront progressivement à partir d'"avril". Thierry Cotillard s'engage en tout cas à "conserver les effectifs" et à garantir les salaires pendant la période prévue par la loi, soit quinze mois. "Ensuite, il appartiendra à chaque chef d'entreprise de mettre en place sa politique managériale", affirme-t-il.

Il n’y aura pas de restructuration dans les 191 magasins Casino rachetés par Intermarché, "ni de plans sociaux", assure Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires. Avec les reprises, "12.000 emplois seront sauvés. On a un plan de relance." #Le710Inter pic.twitter.com/E3Ha0m8SJb — France Inter (@franceinter) February 27, 2024

Pour le président du groupement Les Mousquetaires, "l'issue du dossier Casino est extrêmement positive". Il met en avant le fait que "12 000 emplois vont être sauvés". Thierry Cotillard soutient que cette reprise permet d'éviter "une casse sociale sans précédent en France". "On n'a pas un plan de restructuration en cours, mais un plan de relance", ajoute-t-il.