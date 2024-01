Le groupe Casino annonce la cession de 288 magasins à Auchan et Intermarché, mercredi 24 janvier. Cela représente "la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés", indique Casino dans un communiqué. Ces magasins et les stations-service qui leur sont rattachés sont valorisés à près d'1,35 milliard d'euros, selon Casino.

Ces cessions auront lieu au deuxième trimestre de 2024, selon le groupe Casino. Elles se dérouleront en trois vagues successives : au 30 avril 2024, au 31 mai 2024 et au 1er juillet 2024.

Le groupement Les Mousquetaires (Intermarché) et Auchan s'engagent à "reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-service transférés" et à "maintenir à l’égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pendant une période de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession", est-il indiqué.