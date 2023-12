Casino : le phénomène "de concentration" de la grande distribution "est lancé", assure un spécialiste de la distribution et de la consommation

Plus de 300 hypermarchés et surpermarchés Casino vont être rachetés par Intermarché et Auchan. Le spécialiste de la distribution et de la consommation, Yves Puget, confirme sur franceinfo qu'un phénomène de concentration est bien lancé, accéléré par le e-commerce et la crise.

En difficulté financière depuis plusieurs mois, le groupe Casino annonce être entré en discussions exclusives avec un consortium regroupant Auchan et Intermarché. Plus de 300 hypers et supermarchés sous enseigne Casino devraient leur être cédés. D'après Yves Puget, invité de franceinfo et spécialiste de la distribution et de la consommation des ménages, il existe bien "un phénomène de concentration", accéléré "par le Covid, la guerre en Ukraine et l'e-commerce". "Mais tant qu’il y a de la concurrence, ça va", assure le directeur de la rédaction du magazine LSA.

Franceinfo : La disparition de l’enseigne Casino va-t-elle rabattre les cartes de la grande distribution ?

Yves Puget : La concentration est en cours. Elle a été lancée en juillet dernier, avec le rachat par le groupe Carrefour de Cora et de Match. On voit bien qu'il y a un phénomène de concentration. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en France, n'en déplaise à ceux qui disent le contraire. Et en plus, il faut intégrer les "lois climat" : il va devenir dans les prochaines années sur de plus en plus difficile d'ouvrir des magasins pour des raisons d’artificialisation des sols. Effectivement, tout le monde se dit que c'est aujourd'hui qu'il faut gagner du mètre carré. Donc il y a un phénomène de concentration et ce n'est peut-être pas terminé d'ailleurs.

Ce phénomène de concentration en général, ce n'est pas très bon pour le consommateur ?

Tant qu'il y a de la concurrence, et je peux vous assurer qu'entre distributeurs, la concurrence, elle est rude, ça va pour le consommateur. Il y a encore quand même beaucoup de groupes de distribution en France, si on compare notamment les Pays-Bas ou à d'autres pays. Tout s'est accéléré avec deux phénomènes : la montée de l’e-commerce qui ne cesse de prendre des parts de marché, et la crise Covid puis la guerre en Ukraine. Et tout cela a accéléré le déclin de certains acteurs. Dans le non-alimentaire, c'est flagrant : presque tous les mois, on apprend qu'il y a une enseigne qui va disparaître. Dans l'alimentaire, il y a aussi des magasins qui vont mal.

Alors, si Casino n'y arrive pas et doit céder plus de 300 magasins, pourquoi Auchan et Intermarché y parviendraient alors ?

Ce sont deux entreprises très différentes. Auchan est un groupe intégré, familial, qui se donne du temps et qui est plus sur l'hypermarché. Donc il va reprendre très majoritairement des hypermarchés du groupe Casino. Intermarché, ce sont des indépendants, donc ce sont des patrons de magasins qui vont racheter des magasins. Mais c'est plutôt un spécialiste du supermarché. Et, non seulement, ils font une offre globale, mais en plus ils ont effectivement un partenariat qu'ils vont lancer aux achats, en sachant que déjà Casino et Intermarché, au sein d'une centrale qui s'appelle OXO, sont déjà partenaires. Parce que c'est bien d'être bon et puissant en magasin, mais il faut aussi l'être aux achats. Et là, c'est toute la question des centrales d'achats.

Auchan et Intermarché se sont engagés à reprendre l'intégralité des salariés. Mais on sait très bien qu'il va y avoir des investissements nécessaires pour moderniser les magasins qui seront repris. Est-ce qu'à terme cette promesse de conserver le nombre d'emplois est tenable ?

Il y a effectivement plusieurs questions. Il y a le chèque pour "se payer" les magasins. Après, il y a un autre chèque à faire : c'est la rénovation des points de vente. Et ce sont très souvent des points de vente qui ont souffert justement d'un manque d'un manque d'investissement. On dit souvent dans le métier qu'il faut à peu près 1 000 € du mètre carré dans la rénovation d'un parc de magasins. Après, socialement, Auchan est une enseigne très responsable. Donc je dirais qu'il n'y a rien à craindre pour les salariés de Casino. Après, oui, il y avait des écarts. On sait très bien que des masses salariales à Lidl, c'est à peu près 6 % du chiffre d'affaires et des hypers, ça va jusqu'à 12 %... Donc je comprends les inquiétudes, elles sont logiques. Après, je pense qu'il vaut mieux être repris par une enseigne qui va bien que continuer son lent déclin, comme c'est le cas depuis des années pour des enseignes du groupe Casino.

Après, il y a le sujet de la logistique. Effectivement, les douze entrepôts, peut-être qu'Intermarché et Auchan pourront reprendre quelques-uns. Après, le marché de la logistique se porte bien. Ces entrepôts ne seront certainement pas abandonnés, il pourrait y avoir des repreneurs. Et pour le siège de Saint Etienne : ce sont 1 700 personnes à peu près. Là, il y a des vraies questions effectivement sur l'avenir. Ça a dû être un débat lors les tractations, Auchan et Intermarché ont dû faire des engagements, notamment auprès de Bercy.