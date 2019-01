Allier : un collectif pour sauver les pharmacies de proximité

Les pharmaciens de Montluçon dans l'Allier montent au créneau. Affiché en vitrine et sur les sacs distribués aux clients, le même message : "qualité, écoute et bienveillance". Dans cette ville, on veut rappeler que le pharmacien est bien plus qu'un simple vendeur. "Notre point fort c'est l'accueil, le conseil et de savoir parler à nos clients", indique une pharmacienne. Un contact apprécie dans l'officine. "Dans une grande pharmacie, ils ne s'occupent pas de vous", déplore une cliente.

Quatre pharmacies fermées depuis 2010

Défendre la petite pharmacie de proximité, c'est l'objectif du collectif "Sauvons la pharmacie à Montluçon". Avec 21 officines sur 22, la quasi-totalité des pharmacies de la ville y a adhéré. Avec internet et les grandes pharmacies, la concurrence est devenue de plus en plus rude. Depuis 2010, quatre officines ont fermé à Montluçon ; le collectif souhaite éviter qu'il y en ait d'autres.