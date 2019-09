Combien coûte un animal de compagnie à son propriétaire ?

La première année est souvent la plus chère. Lors de l'achat ou de l'adoption d'un animal, le propriétaire doit l'identifier grâce à une puce pour environ 65 €. Viennent ensuite les premiers vaccins, 140 € pour un chat et 160 € pour un chien. "Si vous vous rendez deux fois par an chez le vétérinaire, ça vous coûtera en moyenne 70 € pour garder votre animal en bonne santé", explique la journaliste Sophie Lanson sur le plateau du 13 Heures. Litière, panier, niche, jeux... ces accessoires coûtent en moyenne 235 € pour un chat et 270 € pour un chien.

Des prix variables en fonction de la taille de l'animal

En plus du vétérinaire, l'alimentation est le principal poste de dépense. Mais les prix varient en fonction de la taille de l'animal. "Pour un chat de 5 kg, vous dépenserez en moyenne 545 € par an, et ensuite ça grimpe très vite en fonction du gabarit du chien. Pour un labrador de 30 kg, c'est 880 € par an", poursuit Sophie Lanson. Enfin, les Français préfèrent adopter des chats, puisqu'ils sont 13,5 millions contre 7,3 millions de chiens.

