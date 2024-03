Claude Alphandéry, résistant et grand monsieur de l'économie sociale et solidaire, est mort à l'âge de 101 ans

Claude Alphandéry a tiré sa révérence. Ce résistant de la première heure "s'est éteint hier soir paisiblement, entouré de sa famille" à l'âge de 101 ans, a appris mardi 26 mars l'AFP de sources concordantes. Né à Paris le 27 novembre 1922, d'un père trésorier-payeur général et d'une mère présidente d'une société immobilière, il incarnait une figure clé l'économie sociale et solidaire.

Le jeune homme avait à peine 20 ans lorsqu'il a épousé la résistance lyonnaise, abandonnant les bancs confortables de sa khâgne pour le maquis. Il s'y est distingué et est devenu en 1944 président du comité de libération de la Drôme. Une expérience qui l'a marqué à jamais. "Pour un fils de bourgeois, pouvoir se déployer ainsi est extraordinaire", déclarait-il en 1974 au journal L'Aurore.

Une fois la guerre finie, le "fils de bourgeois" qui a sa carte au PCF a pourtant retrouvé son milieu : il s'est d'abord envolé pour l'ambassade de France à Moscou, avant de reprendre ses études et d'intégrer l'ENA en 1947. A la sortie de l'école, il a été nommé administrateur civil au ministère des Finances, puis chef du bureau des budgets économiques, avant d'enchaîner sur un poste de consultant auprès de l'ONU.

Un précurseur de l'économie sociale et solidaire

Soutien de François Mitterrand en 1974 et bienfaiteur du PS, il a apporté ses convictions dans les politiques publiques et s'est investi dans ce qui deviendra l'économie sociale et solidaire, persuadé qu'elle constitue la solution face au libéralisme et au capitalisme effrénés. C'est dans cette logique que Claude Alphandéry a créé en 1988 France Active, association d'aide à la création d'entreprises engagées, puis qu'il a dirigé à sa création en 1991 le Comité national de l'insertion par l'activité économique, qui s'occupe des jeunes sans emploi.

"Aujourd'hui, la résistance s'est déplacée vers le front de l'économie", lançait-il à l'aube de ses 100 ans, dans une tribune publiée par L'Obs. Le vieux résistant bardé de décorations - Croix de guerre, médaille de la Résistance, Grand officier de la Légion d'honneur - y appelait la société civile à s'engager pour une économie "plus sociale, plus inclusive et plus durable", via la création de clubs locaux.