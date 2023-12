Catastrophes naturelles : le prix des assurances augmentera en 2025

Cette hausse était demandée par les professionnels depuis plusieurs mois. La surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles des assureurs français (Cat Nat) sera augmentée à partir du 1er janvier 2025, passant de 12% à 20% pour les habitations, selon un arrêté paru jeudi 28 décembre au Journal officiel. Cette hausse générale vise à remettre à flot un système en déficit depuis 2015. Elle fera aussi passer la surprime de 12% à 20% pour les contrats d'assurance professionnelle, et de 6% à 9% celle sur les contrats vol et incendie. De quoi constituer une manne supplémentaire de 1,2 milliard d'euros par an, selon un communiqué de Bercy.

Pour le ministère de l'Economie, cette augmentation est nécessaire au vu "de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles", comme les sécheresses et les inondations. "Or, les cotisations prélevées pour ce régime n’ont pas été réévaluées depuis près de 25 ans. Ce déséquilibre croissant menace la pérennité de la couverture du régime Cat Nat", justifie le ministère.