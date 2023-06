Casino : les élus du personnel se dirigent vers une procédure de droit d'alerte économique

Le Comité social et économique central de Casino avait été convoqué lundi pour étudier la liste des magasins qui vont être cédés au concurrent Intermarché, troisième chaîne de supermarchés en France.

Signe des incertitudes entourant l'avenir de Casino, les élus du personnel du distributeur ont lancé une procédure qui devrait aboutir à un "droit d'alerte économique" afin d'obtenir des éclaircissements sur la situation de l'entreprise. Les organisations syndicales représentatives se sont mises d'accord "à l'unanimité" pour impulser cette procédure qui traduit l'inquiétude des salariés et leur permet de demander à la direction des explications. Un expert a été mandaté dans ce cadre, a appris l'AFP lundi 12 juin auprès de trois syndicats du distributeur employant 200 000 personnes dans le monde, dont plus de 50 000 en France.

"Deux feuilles de questions"

Dans le cadre de cette procédure, "deux feuilles de questions ont été remises à la direction" de Distribution Casino France (DCF), l'entité où est logée l'activité de Casino en France. Et ce afin de connaître plus en détail la situation économique du distributeur d'origine stéphanoise. "Quand on aura les réponses de la direction, on déclenchera la procédure de droit d'alerte", précise Nathalie Devienne, de la première organisation du groupe, SNTA-FO.

De son côté, le patron du groupe Jean-Charles Naouri a adressé lundi une lettre aux salariés, dans laquelle il assure de sa "totale détermination pour surmonter cette épreuve et préserver les intérêts de Casino". Le comité social et économique central de Casino avait été convoqué lundi pour étudier la liste des magasins qui vont être cédés au concurrent Intermarché, troisième chaîne de supermarchés en France.