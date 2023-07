Casino donne son feu vert à l'offre de reprise révisée du duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière

Les différentes parties souhaitent "parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du groupe d'ici la fin juillet", explique le groupe, qui fait face à un endettement écrasant.

Ils vont prendre le contrôle du distributeur stéphanois en difficulté. Le groupe Casino a donné son feu vert, lundi 17 juillet, à une offre améliorée de recapitalisation et de restructuration de sa dette présentée par Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds britannique Attestor. Le conseil d'administration de Casino, "sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité des administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce a.s. [un des véhicules d'investissement de Daniel Kretinsky], Fimalac [holding de Marc Ladreit de Lacharrière] et Attestor", selon le communiqué de Casino.

Le duo de milliardaires et Attestor, qui se présentent comme un "consortium" que "d'autres créanciers sécurisés pourraient rejoindre", doit encore convaincre les créanciers composés de grandes banques françaises et européennes, fonds d'investissement ou acteurs institutionnels.

Seul repreneur encore en lice

Objectif : "parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du groupe d'ici la fin juillet 2023", rappelle le groupe, qui fait face à un endettement écrasant, annoncé à 6,4 milliards d'euros à fin 2022.

Le consortium était seul en lice pour la reprise du distributeur, qui compte 200 000 salariés dans le monde dont un quart en France, depuis l'annonce du retrait dimanche soir du trio Niel-Pigasse-Zouari. Ces derniers ont dénoncé un "process biaisé" estimant que Casino avait "visiblement déjà choisi son repreneur".