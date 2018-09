"Une annonce très brutale" : la ministre des Sports Roxana Maracineanu réagit à la suppression prévue de 1 600 postes dans son ministère

Matignon prévoit d'importantes coupes budgétaires au ministère des Sports dans la loi de finances 2019.

"C'est une annonce très brutale et ce ne sont pas les bons mots qui ont été employés", a réagi Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, dimanche 9 septembre. A peine nommée en remplacement de Laura Flessel, la ministre doit faire face à d'importantes coupes budgétaires dans son ministère.

Matignon a ainsi demandé au ministère des Sports de prévoir la suppression de 1 600 postes d'ici 2022. Il prévoit à environ 450 millions d'euros son budget pour la loi de finances 2019, soit en baisse de 30 millions.

"C'est un objectif qui vient d'en haut, je vais commencer à travailler le sujet. J'ai déjà eu le temps d'y réfléchir quand c'est arrivé vendredi", poursuit Roxana Maracineanu. La ministre a annoncé une série de rendez-vous avec les acteurs du secteur avant de rencontrer le Premier ministre pour "plaider notre cause et de nous en sortir par le haut le mieux possible".