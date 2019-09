La redevance télé baissera de 1 euro l'an prochain, une première depuis plus de dix ans

Elle s'élèvera donc à 138 euros en 2020, contre 139 cette année.

La redevance télé, principale source de financement de l'audiovisuel public, va baisser de 1 euro l'an prochain, indique le ministère des Comptes publics à l'AFP, confirmant une information du Figaro, vendredi 20 septembre. Elle s'élèvera donc à 138 euros en 2020, contre 139 cette année, soit la première baisse depuis plus de dix ans, et après une stagnation entre 2018 et 2019.

Cette mesure sera actée dans le projet de loi de finances pour 2020 que le gouvernement doit présenter vendredi prochain. Elle intervient alors que le gouvernement a demandé de fortes économies à l'audiovisuel public d'ici à 2022. La perception de la redevance télé, de son nom officiel "contribution à l'audiovisuel public", qui devrait rapporter plus de 3 milliards d'euros cette année, est aussi amenée à évoluer avec la suppression progressive de la taxe d'habitation à laquelle elle est rattachée.