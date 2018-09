Europe : le point sur le salaire des députés

Les députés français bénéficient-ils d'un meilleur traitement par rapport aux autres parlementaires européens ? Pour y voir plus clair, le journaliste Clément Le Goff apporte des précisions en plateau. "Un député français touche une indemnité de 5 250 € net par mois. Il a aussi des crédits pour payer ses collaborateurs : 9 600 €. Et puis certains avantages matériels sur justificatif, par exemple le train en première classe, les taxis payés par l'assemblée et jusqu'à 40 vols en France et 12 pour l'étranger", détaille le journaliste.

Les députés roumains payés 1 200 € par mois

Quand on fait un comparatif avec d'autres parlementaires en Europe, "les députés français se classent 9e, loin devant les députés roumains, qui sont les moins bien payés, avec 1 200 €. Il faut dire que c'est trois fois le Smic en Roumanie. Les mieux payés sont les Italiens avec 11 000 € mensuels", souligne le journaliste. Les avantages diffèrent en fonction des pays. Les Allemands ont le droit à un bureau de 54 mètres carrés, les Autrichiens à un 14e mois, et les Italiens eux, ont une banque spéciale au Parlement avec des prêts défiant toute concurrence et même le coiffeur gratuit".

