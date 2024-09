Budget : "Nous irons chercher" les lettres de plafond "lundi à Matignon" si elle ne sont pas transmises aux députés, prévient Eric Coquerel

Eric Coquerel, député NFP-LFI de Seine Saint Denis, et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, a réclamé ce jeudi 12 septembre sur France Inter le détail des lettres de plafond, qui déterminent les budgets de chaque ministère pour 2025.

.@ericcoquerel réclame les lettres de plafond envoyées aux ministères, sinon "nous irons les chercher avec Charles de Courson, lundi à Matignon, puisque c'est de là que ça part" #le710inter pic.twitter.com/tfBxXboDfU — France Inter (@franceinter) September 12, 2024

"On a déjà six semaines de retard par rapport à ce que prévoit la loi, sur la transmission des informations budgétaires au Parlement", déplore-t-il. "Nous n'avons pas eu le 'Tiré à part', le détail des lettres de plafond", "pour en disposer et commencer à débattre". Or, "discuter du budget" est l'une des "prérogatives essentielles" du Parlement, rappelle le député.

Si elles ne leur sont pas transmises, "nous irons les chercher avec Charles de Courson [député Liot et rapporteur général de la commission des Finances] lundi à Matignon, puisque c'est apparemment de là que ça part, pour les obtenir et ainsi informer la représentation nationale, ce qui me semble être le minimum".