Bruno Le Maire affirme être "dans les délais pour transmettre le budget 2025 au Parlement le 1er octobre"

En attendant la présentation d'un nouveau gouvernement de plein exercice, le gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes. Parmi les dossiers urgents, et épineux, le budget 2025 se trouve tout en haut de la pile. Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l'Economie, a affirmé être au rendez-vous, sans avoir besoin de repousser la date du butoir du 1er octobre. "Nous sommes dans les délais pour transmettre le budget 2025 au Parlement le 1er octobre", a-t-il affirmé, lundi 9 septembre alors qu'il était auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la situation budgétaire du pays.

"Ce qui va le plus me manquer dans cette commission, ce sont les débats avec @C_deCourson", déclare @BrunoLeMaire à l'issue des questions du rapporteur général, avant d'indiquer : "Nous sommes dans les délais pour transmettre le #Budget2025 au Parlement le 1er octobre". #DirectAN pic.twitter.com/yPoGrcRklZ — LCP (@LCP) September 9, 2024

Le projet de loi de finances doit normalement être transmis aux parlementaires "au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année précédant celle de l'exécution du budget", soit cette année le 1er octobre 2024. Ensuite, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent débattre et adopter la loi, qui doit être promulguée le 1er janvier suivant. Le document est un texte conséquent (qui s'étend sur 416 pages pour la version de 2024), qui demande un long travail à Bercy et qui concerne tous les ministères.

Bruno Le Maire a jugé que la France pouvait tenir son objectif d'un déficit public à 5,1% du PIB en 2024 et 3% en 2027, alors que la trajectoire budgétaire est menacée de dérapage. "Nous pouvons et nous devons tenir nos 3% en 2027. C'est uniquement une question de choix politiques", a ajouté le ministre à propos de ce seuil maximal fixé par les règles budgétaires européennes.